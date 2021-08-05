05 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Движение по Макаровскому мосту собираются перекрывать почти каждые выходные августа

С завтрашнего дня до конца августа строители начнут перекрывать на выходные движение транспорта по Макаровскому мосту - по ул. Челюскинцев, от ул. Бориса Ельцина до ул. Гражданской. Объехать участок можно по ул. Бориса Ельцина, 8 Марта, а также по ул. Карла Либкнехта, Свердлова, пр. Ленина и пер. Красному.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" ограничит движение с 21.00 6 августа до 05.00 9 августа, по этому же графику в следующие выходные - с 13 по 16 августа и через две недели - с 27 августа до 30 августа.

Для удобной транспортировки граждан будут временно изменены маршруты общественного транспорта:

  • Трамвайный маршрут №3 начнет движение от станции "ЦПКиО" по маршруту: Мичурина – Тверитина – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – станция "ВИЗ" – Красноуральская – Татищева – Викулова – Волгоградская – Белореченская – Радищева – Куйбышева – Луначарского;
  • Трамвайный маршрут №7 будет полностью закрыт на время проведения работ;
  • Трамвайный маршрут №23 пойдет по схеме: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция "40 лет ВЛКСМ" – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля – Машиностроителей;
  • Автобусный маршрут №043 в направлении от станции "Железнодорожный вокзал" будет следовать по маршруту: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – Репина – Металлургов – автодорога на Пермь – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка;
  • Автобусный маршрут №45 в направлении от станции "Железнодорожный вокзал" пойдет по схеме: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Серафимы Дерябиной – Объездная – Соболева – Прохожая;
  • Автобусный маршрут №57а в направлении от станции "ДМБ №9" проследует по маршруту: Леваневского – Белякова – Уткинская – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Черепанова – Стрелочников – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – 8 Марта – Титова – Селькоровская – Окружная – 2-я Новосибирская – Чемпионов.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех горожан сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

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Теги: Макаровский мост, перекрытие, выходные



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