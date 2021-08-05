05 Августа 2021
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ЦПКиО в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В парке Маяковского в Екатеринбурге исключили отказ от аттракционов

В парке Маяковского в Екатеринбурге не собираются отказываться от аттракционов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил директор парка Павел Зубакин.

По его словам, таких планов нет, поскольку аттракционы составляют львиную долю доходов.

"В текущий момент мы видим исключительно вектор развития этого направления, появление новых аттракционов. Вполне вероятно их перемещение на новую площадку - в фан-зону. Это может произойти в потенциальном будущем", - сообщил Зубакин.

Павел Зубакин(2021)|Фото: Накануне.RU

Что касается нового колеса обозрения, которое должно было появиться в парке Маяковского к лету этого года, директор отметил, что работа по его установке сейчас выполнена на 35-40%.

"Работа ведется. Я очень надеюсь, что со всеми трудностями мы справились. Видимо, пандемия захватила производителя этого колеса. Да и возросшие цены на металл немного оттянули запуск. Но надеюсь, что первых посетителей нового колеса обозрения мы примем в сентябре", - заключил он.

Напомним, что парк Маяковского уже вернулся к работе в штатном режиме после летних пожаров.

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Теги: парк Маяковского, колесо обозрения, аттракционы, Екатеринбург



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