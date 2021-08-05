Новые правила использования биометрии могут ограничить работу "Яндекса" и "Тинькофф"

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что законопроект Минцифры, который уточняет требования к компаниям, работающим с биометрическими данными россиян, создает угрозу для крупнейших российских IT-компаний, пишет "Коммерсантъ".

В РСПП отмечают, что из-за проекта Минцифры многие предприятия подвергаются дискриминации. Министерство предлагает аккредитовать только те организации, в уставном капитале которых не более 49% иностранного капитала. У них также должны быть лицензия и право собственности на криптографические средства шифрования, а для создания своих банков данных необходим собственный капитал не менее 500 миллионов рублей.

В итоге компании могут отказаться от такой верификации пользователей, а это критично для экосистемы "Яндекса", таких банков, как "Тинькофф", а также популярных платформ Booking.com, Airbnb и Avito, предупреждают эксперты.

Компании, не соответствующие новым правилам, не смогут обрабатывать и собирать биометрические данные,заявил эксперт комиссии по связи РСПП Михаил Рыженков.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян указал на то, что по формулировкам закона под понятие биометрии может попасть и скан паспорта, который используют перечисленные компании.

Ранее в Минцифры заверили, что сбор биометрических данных для получения госуслуг не будет обязательным. Такой ответ ведомство прислало на запрос Общественного уполномоченного по защите семьи.

30 декабря 2020 года были приняты изменения в закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", которые предполагают в некоторых случаях предоставление услуг исключительно в электронной форме. В марте появились сообщения, что к сдаче биометрии граждан будут принуждать административными мерами. А Единую биометрическую систему (ЕБС) решили "перезапустить" с целью внести туда данные на десятки миллионов человек.