Пожар на ямальском заводе парализовал работу завода в Сургуте

Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое парализовал работу Сургутского завода по стабилизации конденсата, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным "Газпром газопереработка", в соответствии с регламентом, были оперативно проведены мероприятия по остановке производственных мощностей и ликвидации пожара. Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский ЗСК. Сроки возобновления работы предприятия неизвестны.

Сообщение о пожаре на ямальском заводе поступило в МЧС в 4.42. В 4.50 первое пожарно-спасательное подразделение четвертого отряда федеральной противопожарной службы уже прибыло на вызов.

Пострадавших и погибших нет. Сейчас возгорание уже локализовано, угроза распространения огня ликвидирована. Обстоятельства и причины происшествия выяснит специально созданная комиссия.