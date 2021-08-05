05 Августа 2021
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завод по подготовке конденсата к транспорту, завод по стабилизации конденсата, пожар (2021) | Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Пожар на ямальском заводе парализовал работу завода в Сургуте

Пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое парализовал работу Сургутского завода по стабилизации конденсата, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным "Газпром газопереработка", в соответствии с регламентом, были оперативно проведены мероприятия по остановке производственных мощностей и ликвидации пожара. Временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский ЗСК. Сроки возобновления работы предприятия неизвестны.

Сообщение о пожаре на ямальском заводе поступило в МЧС в 4.42. В 4.50 первое пожарно-спасательное подразделение четвертого отряда федеральной противопожарной службы уже прибыло на вызов.

Пострадавших и погибших нет. Сейчас возгорание уже локализовано, угроза распространения огня ликвидирована. Обстоятельства и причины происшествия выяснит специально созданная комиссия.

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Теги: завод по подготовке конденсата к транспорту, завод по стабилизации конденсата, пожар



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