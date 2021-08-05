Общественники выступили против оружейного эмбарго ООН в ЦАР

Запрет на поставки вооружений в Центральноафриканскую Республику не только ограничивает возможности местной армии, но и негативно отражается на моральном состоянии военнослужащих.

К такому выводу пришли члены общественного движения Galaxy National. Оружейное эмбарго, действие которого недавно снова продлили члены Совбеза ООН, не способствует стабилизации ситуации с безопасностью в республике.

После разгрома крупных группировок, отдельные радикалы все еще скрываются в отдаленных регионах ЦАР. Армия республики, подготовленная российскими инструкторами, вернула под контроль правительства большую часть захваченной территории. Россияне, которые в публикациях западных СМИ нередко упоминаются как «ЧВК Вагнера», в сжатые сроки существенно повысили боеспособность местных силовых ведомств.

Вооруженные силы не только нанесли ряд крупных поражений бандформированиям, но и предотвратили госпереворот. Экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе при поддержке боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» планировал силой захватить власть. Армия республики, жандармерия и полиция сдержала атаки радикалов, вернув мир в страну.

Власти ЦАР понимают, что для эффективной борьбы со скрывающимися от правоохранителей бандитами нужно не только работать над профессиональным уровнем личного состава подразделений, но и снабжать военных новейшим оружием.

К сожалению, отмечают эксперты Galaxy National, ограничения, связанные с поставками оружия, ограничивают возможности Банги в обеспечении безопасности и борьбе с бандформированиями.