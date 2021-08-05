05 Августа 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Максим Храмцов (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска рассказал о своих следующих соревнованиях

Обладатель золотой медали Игр в Токио Максим Храмцов намерен отдохнуть после выступления, вернуться к тренировкам примерно через месяц и вылечить травмированную руку. Об этом чемпион Олимпиады по тхэквондо и его тренер рассказали во время пресс-конференции, состоявшейся в арт-резиденции "Ядро", сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

"В течение трёх недель, может быть, месяца приступлю к тренировкам. Сейчас как раз отдохну. Осенью будет Чемпионат России, но его я пропущу из-за руки – надо уже конкретно её залечить. В декабре планируются другие соревнования", - рассказал Максим Храмцов.

По словам спортсмена, сейчас у него плотный график встреч – со школьниками, студентами, спортсменами города. Он активно принимает в них участие и не отказывается от общения с горожанами, которые узнают его на улице.

Максим Храмцов(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Если бы не было тех условий, которые созданы в городе, округе, то не многое можно было бы реализовать. По экипировке – у нас всё хорошо, по выездам – у нас всё хорошо. Я работаю и получаю колоссальное удовольствие, потому что для меня, как для тренера, есть все. Поверьте, мне есть, с чем сравнивать, так как я работал со спортсменами в других регионах", - отметил тренер Максима Александр Лашпанов.

Он также рассказал, что в Югре уделяется достойное внимание спортивному направлению. Тренер с радостью воспринял новость о том, что в округе решился вопрос со строительством в Нижневартовске Дворца единоборств.

"Этот объект уже стоит в соответствующей программе Югры. В 2022 г. мы начинаем его проектирование и приступаем к строительству. Сумма, которая имеется в программе, - 800 млн руб. Сооружение будет находиться на пересечении улиц Спортивной и Пермской. На площади 5-7 тыс. "квадратов" будет размещено 12-16 залов для единоборств", - сообщил заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Александр Федорус.

Сразу после пресс-конференции Максим Храмцов встретился с добровольцами Нижневартовска. Среди участников неформального общения оказались будущие выпускники школ, студенты различных вузов, расположенных на территории города, серебряные волонтеры. Более часа спортсмен отвечал на их вопросы и поделился своим впечатлением от проживания в олимпийской деревне в Токио и о взаимоотношениях между спортсменами.

"Мы все общаемся, независимо от того, кто какую страну представлял и в каком виде спорта выступал. Представителей России, которые выступали без своего национального флага, поддерживали и участники Олимпиады, и местные жители. Проживание в олимпийской деревне было комфортным, хотя сами комнаты для спортсменов были небольшими. Большая столовая, где представлены были все кухни мира. Мне всё понравилось", - поделился впечатлениями Максим Храмцов.

В завершение встречи все желающие добровольцы сфотографировались с олимпийским чемпионом, получили его автограф, а также вручили свои подарки, пожелав спортсмену дальнейших побед.

Максим Храмцов(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: Максим Храмцов, Дворец единоборств



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