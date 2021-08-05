05 Августа 2021
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ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Макрон анонсировал ревакцинацию от коронавируса в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожилым людям и гражданам из групп риска понадобится провести ревакцинацию от коронавируса. Он не сказал, что это принятое решение, но вероятность такого развития событий он считает высокой.

Если третью дозу вакцины будут предлагать пенсионерам, то произойдет это в сентябре, добавил глава государства.

Между тем, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предложил ввести мораторий на так называемые бустерные (повторные) прививки в государствах, где значительная часть населения уже привита двумя компонентами – чтобы помочь обеспечить хотя бы одним компонентом бедные страны, где не вакцинировано и 10% граждан. Впрочем, многие богатые страны, например, США, уже заявили о нежелании ограничивать ревакцинацию.

В России, по данным Минздрава, хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 37 млн граждан – это около 25% всего населения.

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Теги: ревакцинация, эммануэль макрон, франция, пожилые люди, воз



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