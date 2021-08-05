Директор парка Маяковского в Екатеринбурге: Наши меры профилактики пожаров были бесполезны

Парк Маяковского в Екатеринбурге уже вернулся к работе в штатном режиме после летних пожаров. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил директор парка Павел Зубакин.

Напомним, в июне этого года горели сухая трава и тополиный пух внутри парка и за его пределами. После этого руководство ЦПКиО решило усилить охрану и патрулирование территории.

Как рассказал Зубакин, из-за засушливого лета в парк также были выведены дополнительные силы для проливки пуха и сокращения вероятности новых возгораний.

"К сожалению, все эти наши профилактические действия не всегда приводили к полной минимизации пожара. В этом году у нас было три крупных возгорания. Более того, те мероприятия, которые мы проводили, зачастую были формально бесполезны", - сообщил директор, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, пролитый пух уже через час высыхал на солнце и вновь становился опасным.

"Но погода была к нам благосклонна - мы дождались дождей. Сейчас в целом пожароопасная ситуация в регионе миновала. Вместе со всеми мы выдохнули спокойно и сейчас работаем в штатном режиме", - заключил Павел Зубакин.