05 Августа 2021
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Общество Свердловская область
ЦПКиО в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Директор парка Маяковского в Екатеринбурге: Наши меры профилактики пожаров были бесполезны

Парк Маяковского в Екатеринбурге уже вернулся к работе в штатном режиме после летних пожаров. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил директор парка Павел Зубакин.

Напомним, в июне этого года горели сухая трава и тополиный пух внутри парка и за его пределами. После этого руководство ЦПКиО решило усилить охрану и патрулирование территории.

Как рассказал Зубакин, из-за засушливого лета в парк также были выведены дополнительные силы для проливки пуха и сокращения вероятности новых возгораний.

Тополиный пух(2021)|Фото: Накануне.RU

"К сожалению, все эти наши профилактические действия не всегда приводили к полной минимизации пожара. В этом году у нас было три крупных возгорания. Более того, те мероприятия, которые мы проводили, зачастую были формально бесполезны", - сообщил директор, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, пролитый пух уже через час высыхал на солнце и вновь становился опасным.

"Но погода была к нам благосклонна - мы дождались дождей. Сейчас в целом пожароопасная ситуация в регионе миновала. Вместе со всеми мы выдохнули спокойно и сейчас работаем в штатном режиме", - заключил Павел Зубакин.

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Теги: Зубакин, парк Маяковского, пожары, Екатеринбург



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