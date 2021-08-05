05 Августа 2021
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Общество В России
Екатерина Мизулина (2021) | Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Дочь сенатора Мизулиной заявила, что "мандат на идеологию есть только у государства"

Дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, возглавляющая организацию "Лига безопасного интернета", сделала странное заявление в ходе заседания Общественной палаты. Она отметила, что "корпорации стали навязывать обществу непонятные ценности, а мандат на идеологию есть только у государства".

Между тем, статья 13 Конституции Российской Федерации гласит, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". О каком "мандате" говорила Мизулина – неизвестно.

В Общественной палате России сегодня разбирали рейтинг соцсетей-нарушителей российского законодательства. Общественники формируют его на основе данных о неудаленном по требованию властей контенте: сюда относится и детская порнография, и оскорбление госсимволов, и экстремизм, и незаконная агитация.

По словам Мизулиной, "замедление" сети микроблогов Twitter возымело эффект: соцсеть стала активнее взаимодействовать с властями РФ и в рейтинге нарушителей опустилась с первого места на третье. А лидером стал Facebook, который Мизулина также предлагает "замедлить".

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Теги: екатерина мизулина, идеология, конституция, запрет, соцсети



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