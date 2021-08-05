Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым структурам усилить охрану государственной границы страны, "закрыв каждый метр".

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - заявил белорусский лидер.

По его словам, Белоруссия оставляет за собой право ответа, если соседние государства "начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты", передает БелТА.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте разрешила пограничникам возвращать мигрантов в Беларусь, предлагая им пересекать границу и просить убежища на официальных погранпунктах. Уже было задержано и выдворено в Белоруссию 35 мигрантов.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил о проблемах с размещением беженцев из Белоруссии. По его словам, люди все прибывают, а разместить их нет возможностей.