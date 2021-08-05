05 Августа 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Гендиректор Xsolla объяснил причины массового сокращения работников пермского отделения компании

Гендиректор и основатель Xsolla Александр Агапитов во время пресс-конференции объяснил увольнение 150 сотрудников замедлением темпов роста компании ниже 40%, передает корреспондент Накануне.RU.

Для компенсации этого замедления было решено сократить фонд оплаты труда на 10%. При решении, кого уволить, компания учитывала эффективность сотрудников. Под сокращение попали те, кто имеет самые низкие показатели по компании. Увольнения коснулись, в первую очередь, линейных сотрудников, а не топ-менеджеров.

Наибольше сокращения прошли в Перми.

Напомним, накануне соцсети взорвало письмо Агапитова, разосланное работникам.

"Для вас это может быть шоком, но я искреннее верю, Иксолла не для вас. Так что все, что не делается, все к лучшему. Команда заботы организации организовала партнерство с семью ведущими HR-агентствами и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать больше, а работать меньше", — говорилось в письме.

Под сокращение попало порядка 150 человек из пермского отделения компании, а также работники из других подразделений, в том числе в США.

На ситуацию уже отреагировал депутат Госдумы Игорь Сапко. В соцсетях политик сообщил, что в ситуации следует разобраться.

"Порядка 150 сотрудников пермского филиала IT-компании с иностранным участием, по предварительной информации, были автоматически уволены директором посредством одной из соцсетей. Мотивировка весьма странная: за низкую активность в рабочих чатах и почте. Чтобы разобраться более детально в сложившейся ситуации направил запросы в Роструд и ФНС", - заявил политик.

Добавим, что в компании Promobot пригласили уволенных айтишников на собеседование, пообещав работу над интересными проектами.

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Теги: Xsolla, увольнение, сокращение, IT-сфера



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