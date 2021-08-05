05 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, поселок Джабык, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Жителям, утратившим жилье в результате лесных пожаров на Южном Урале, начали выдавать уведомления на выплаты

Министерство социальных отношений Челябинской области начало выдавать уведомления на выплаты жителям, утратившим жилье в Джабыке и Запасном в результате лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Выплаты будут рассчитываться путем умножения площади утраченного жилья на стоимость одного квадратного метра 34 тыс. 690 руб. Средства можно использовать как на строительство, так и на покупку готовых домов или квартир.

Если жители решат строиться, то за счет единовременной социальной выплаты для них будут возведены новые дома большей площади.

"Если было меньше 60 квадратных метров, то – 60, если меньше 80 "квадратов", то – 80, если меньше 100 квадратных метров, то – 100. По нашим данным, таких собственников 30 человек", – рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Средства на строительство дома будут зачисляться на счет подрядной организации, в случае покупки жилья – на счет продавца после регистрации в Росреестре.

Напомним, 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки.

В настоящий момент в поселках идет строительство 19 домов для погорельцев.

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Теги: Джабык, жилье, выплаты, компенсация,



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