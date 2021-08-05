Коек все-таки не хватает? "Под ковид" переходит уникальный НИИ ОММ в Екатеринбурге

Медучреждения Свердловской области будут перенаправлять пациентов с коронавирусом или подозрением на него в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Екатеринбурга. Соответствующий приказ опубликовало министерство здравоохранения Свердловской области за подписью министра Андрея Карлова.

"Главным врачам медицинских организаций Свердловской области осуществить маршрутизацию пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава Россия с 8.00 5.08.2021. Рекомендовать директор ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава России Г.Б. Малюгиной обеспечить оказание медицинской помощи пациентам в стационарных условиях с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 с 8.00 5.08.2021", - говорится в приказе.

Ответственным за исполнение приказа назначен заместитель министра здравоохранения Свердловской области Е.А.Чадов.

ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава РФ - это крупнейший научно-исследовательский институт, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным. НИИ ОММ выполняет научную, организационно-методическую работу, внедряет современные методы диагностики и лечения перинатальной патологии, включая внутриутробную хирургию, вспомогательные репродуктивные технологии, развивает инновационные направления, готовит высококвалифицированных медицинских специалистов. НИИ ОММ является базой для реализации государственных программ по сохранению репродуктивного здоровья нации, укреплению здоровья женщин и детей.

Напомним, вчера оперативный штаб региона заверял, что "ковидных" коек в регионе достаточно, сохраняется резерв в количестве 1,5 мест. На сегодня состояние 822 госпитализированных оценивается как тяжелое: 501 находится в реанимации, в том числе 421 человек, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней степени тяжести - 6 тыс. 972 человека.