Коек все-таки не хватает? "Под ковид" переходит уникальный НИИ ОММ в Екатеринбурге

05 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Коек все-таки не хватает? "Под ковид" переходит уникальный НИИ ОММ в Екатеринбурге

Медучреждения Свердловской области будут перенаправлять пациентов с коронавирусом или подозрением на него в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Екатеринбурга. Соответствующий приказ опубликовало министерство здравоохранения Свердловской области за подписью министра Андрея Карлова.

"Главным врачам медицинских организаций Свердловской области осуществить маршрутизацию пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава Россия с 8.00 5.08.2021. Рекомендовать директор ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава России Г.Б. Малюгиной обеспечить оказание медицинской помощи пациентам в стационарных условиях с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 с 8.00 5.08.2021", - говорится в приказе.

Ответственным за исполнение приказа назначен заместитель министра здравоохранения Свердловской области Е.А.Чадов.

ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава РФ - это крупнейший научно-исследовательский институт, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным. НИИ ОММ выполняет научную, организационно-методическую работу, внедряет современные методы диагностики и лечения перинатальной патологии, включая внутриутробную хирургию, вспомогательные репродуктивные технологии, развивает инновационные направления, готовит высококвалифицированных медицинских специалистов. НИИ ОММ является базой для реализации государственных программ по сохранению репродуктивного здоровья нации, укреплению здоровья женщин и детей.

Напомним, вчера оперативный штаб региона заверял, что "ковидных" коек в регионе достаточно, сохраняется резерв в количестве 1,5 мест. На сегодня состояние 822 госпитализированных оценивается как тяжелое: 501 находится в реанимации, в том числе 421 человек, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней степени тяжести - 6 тыс. 972 человека.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: НИИ ОММ, Екатеринбург, госпиталь, Карлов, коронавирус, зараженные, минздрав



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети