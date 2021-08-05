Средний Урал пересек рубеж в 110 тысяч зараженных коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки было подтверждено 515 случаев заражения коронавирусом, что увеличило общую статистику до 110 тыс. 13, сообщили Накануне.RU в местной оперштабе.

При этом суточное количество смертей среди заболевших COVID-19 пациентов повторяет антирекорд прошлых дней, составляя 23 случая. Таким образом за весь период пандемии скончалось 4 тыс. 469 зараженных пациентов.

Сейчас состояние 822 госпитализированных оценивается как тяжелое: 501 находится в реанимации, в том числе 421 человек, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней степени тяжести уменьшилось и составило 6 тыс. 972 человека. Помимо этого, накануне было выписано 465 свердловчан, увеличивая число выздоровевших до 102 тыс. 133 человек.