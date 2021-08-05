Значительная часть россиян выступает за установку памятника Сталину и создание "Сталин-центра" - опрос

Социологи провели масштабное исследование отношения россиян к персоне Иосифа Сталина и к идеям увековечивания его памяти. Отмечается, что отношение людей меняется со временем под воздействием тех или иных факторов.

Так, за последние десятилетие российское общественное мнение по вопросу установки памятника сменилось на противоположное. В нулевые годы преобладало отрицательное отношение: против памятника выступало чуть больше трети опрошенных (36-37%), поддерживало идею порядка четверти, остальные проявляли безразличие. Однако за последние годы картина постепенно сменилась на противоположную. И сегодня установку памятника Сталину поддерживает примерно половина населения (48%), безразличны порядка 29% и только пятая часть (20%) выступает против, говорится в исследовании, проведенном "Левада-центром"*.

"В поддержку высказываются прежде всего россияне, живущие за пределами крупных городов, люди победнее и хуже образованные, в равной степени самые старшие и самые молодые респонденты. Против памятника несколько чаще выступают жители крупнейших городов, люди среднего возраста (40-55 лет), получившие высшее образование", - отмечают исследовании.

Рост числа сторонников этой идеи за прошедшее десятилетие произошел во всех социально-демографических группах. Но особенно существенным он оказался среди самых молодых и обеспеченных респондентов, которые десять лет назад выступали преимущественно против памятника Сталину или были безразличны. В указанных группах доля положительных ответов выросла в 5(!) и 3 раза, соответственно.

Также среди россиян оказалось больше сторонников создания так называемого "Сталин-центра" (музейного комплекса по аналогии с "Ельцин-центром" в Екатеринбурге). Так, за строительство выступают 60% граждан, против – 30%.

*"Левада-центр" признан Минюстом НКО-иноагентом