05 Августа 2021
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Политика Свердловская область
кислород, ковид, кислородная станция (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины профинансирует поставки кислорода в ГКБ №40 Екатеринбурга

Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по поставке кислорода в Городскую клиническую больницу №40 — в течение двух месяцев медицинское учреждение потратит на поддержку больных с коронавирусной инфекцией 472 тонны газовой смеси. 

Ежедневно больница потребляет восемь тонн кислорода. Именно такой объем будет поставляться в течение следующих 58 дней. Общая стоимость финансовой поддержки — 5 млн рублей.

кислород, ковид, кислородная станция, рабочий(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

В период пандемии потребности ГКБ №40 в газовых смесях значительно возросли. Дыхательная недостаточность — это основная причина критического состояния пациентов с новой COVID-инфекцией. В такой ситуации может помочь только бесперебойная кислородная терапия. 

«Если в 2019-м, “доковидном” году всей реанимационной службе больницы хватало 500 килограмм кислорода в сутки на сотню реанимационных больных, то в 2020-м счет пошел на тонны. В начале пандемии ежедневная потребность возросла до двух тонн кислородов в сутки, а на пиках роста заболеваемости в этом году — до 7,5 тонн. Пациентов, которым требуется смесь, стало в девять раз больше. Больнице сложно справляться с такой финансовой нагрузкой. Помощь благотворителей пришлась как нельзя кстати», — говорит заведующий отделением анестезиологии-реанимации №5 ГКБ №40 Владимир Багин.

кислород, ковид, кислородная станция(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

За последние полтора года больница была переоборудована — в большинство отделений проведена прикроватная подача кислорода, протянуты две магистрали кислородопроводов, установлены две распределительные станции и газификатор на 25 тонн. Все эти работы были выполнены силами самого медицинского центра. Сейчас общий запас кислорода в больнице держится на уровне 25 тонн, но, чтобы вся система подачи смеси работала корректно, ее надо постоянно пополнять. 

кислород, ковид, кислородная станция(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Сейчас очень большая нагрузка на систему здравоохранения. Учредители Фонда святой Екатерины адресно направляют медикам достаточно большой объем помощи во многие больницы Свердловской области. Это и средства индивидуальной защиты, и концентраторы, и аппараты ИВЛ, и, как в случае 40-й больницы, кислород», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что с начала пандемии для медицинских учреждений Свердловской области Фондом святой Екатерины были закуплены и переданы 300 кислородных концентраторов, кислородная станция для городской станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, кислородопроводы, аппараты ИВЛ. Общий объем помощи, направленный учредителями Фонда — Андреем Козицыным, Игорем Алтушкиным и Андреем Симановским — на борьбу с пандемией коронавируса, составляет более 1,8 млрд рублей.

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Теги: кислород, ковид, кислородная станция, фонд святой екатерины, игорь алтушкин, андрей козицын, андрей симановский



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