05 Августа 2021
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Общество Пермский край
Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермяк оштрафован за публикацию фото Андре Шкуро на сайте "Бессмертного полка"

Пермский краевой суд наказал жителя Перми Максима Гусева, разместившего заявку с изображением бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Андрея Шкуро для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщили Накануне.RU в инстанции.

За "Реабилитацию нацизма" – размещение 2 мая фото Шкуро – он оштрафован на 180 тыс. руб.

Напомним, ранее 19-летний Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ и конфискацию компьютера. По данным следствия, Симанов 4 мая через приложение в соцсети отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника Родины Андрея Власова для её дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Сделал он это для "оправдания предательства пособника нацистов и героизации его персоны". Свою вину в ходе предварительного следствия обвиняемый признал.

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Теги: Максим Гусев, Андрей Шкуро, реабилитация нацизма



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