В Ставрополе задержали художника, поставившего золотой унитаз перед зданием ГИБДД

В Ставрополе задержали местного художника Александра Чаплыгина, установившего золотой унитаз рядом со зданием краевого управления ГИБДД.

Как рассказал автор акции в своем Instagram, своим поступком он хотел "внести свой вклад в борьбу с коррупцией".

По словам самого мастера, его задержали при попытке передать арт-объект в дар. На мужчину составили протоколы и отпустили. Художнику грозит уголовное дело по статье об оскорблении представителей власти.

Напомним, 20 июля был задержан глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.