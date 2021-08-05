05 Августа 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Акция с &quot;золотым унитазом&quot; у здания ГИБДД Ставрополья (2021) | Фото: instagram.com/7297_aleksandr/

В Ставрополе задержали художника, поставившего золотой унитаз перед зданием ГИБДД

В Ставрополе задержали местного художника Александра Чаплыгина, установившего золотой унитаз рядом со зданием краевого управления ГИБДД.

Как рассказал автор акции в своем Instagram, своим поступком он хотел "внести свой вклад в борьбу с коррупцией".

По словам самого мастера, его задержали при попытке передать арт-объект в дар. На мужчину составили протоколы и отпустили. Художнику грозит уголовное дело по статье об оскорблении представителей власти.

Акция с "золотым унитазом" у здания ГИБДД Ставрополья(2021)|Фото: instagram.com/7297_aleksandr/

Напомним, 20 июля был задержан глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.

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Теги: золотой унитаз, гибдд, ставрополье



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