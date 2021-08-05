Карпинскую "девочку из шкафа" передали под опеку родственников

После долгой реабилитации "девочку из шкафа" из Карпинска наконец передали в руки родственникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову, которая рассказала о состоянии ребенка во время визита в Якутск.

По ее словам, сейчас девочка развивается и кушает в соответствии с возрастом и находится в надежных любящих руках.

Напомним, осенью 2020 года в одной из квартир дома по улице Куйбышева в Карпинске несколько знакомых хозяйки жилища обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. Ребенок лежал в сумке в шкафу. Выяснилось, что ему уже полгода, и все это время мать скрывала дочь от всех.

На днях расследование уголовного дела завершилось, а его материалы были переданы в Карпинский городской суд. Женщине предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ, среди которых "Оставление в опасности", "Истязание несовершеннолетнего" и других. До этого экспертиза признала мать "девочки из шкафа" вменяемой.