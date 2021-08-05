Регоператор по требованию УФАС пересчитал плату за услугу по обращению с ТКО в Челябинском кластере

Регоператор "Центр коммунального сервиса" исполнил предупреждение УФАС, пересчитав плату за услугу по обращению с ТКО потребителям Челябинского кластера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Перерасчет сделан за период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года. В декабре прошлого года постановление регионального министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области об установлении предельных тарифов на услугу регионального оператора за период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года было признано недействительным. В связи с этим регоператор должен был произвести в меньшую сторону перерасчет для потребителей.

Однако "ЦКС" такой перерасчет не сделал. Регоператору было выдано предупреждение.

Теперь УФАС просит потребителей в случае неполучения перерасчета сообщить об этом в антимонопольный орган.