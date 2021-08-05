Партия Роста предложила ЦИК перенести выборы на декабрь

Партия Роста направила в Центризбирком предложение о переносе выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией. Об этом сообщил зампред партии Сергей Демин.

"Если будет ухудшение ситуации (с пандемией) продолжаться, то к сентябрю ситуация станет еще более тяжелой, мы предлагаем рассмотреть как вариант возможность переноса выборов с сентября месяца на декабрь, свое мнение мы изложили в письме, которое направляем в ЦИК и просим ЦИК рассмотреть его", - цитирует Демина РИА Новости.

Напомним, ранее для уменьшения вероятности заражения граждан коронавирусом ЦИК приняла решение увеличить количество дней голосования на выборах в Госдуму в сентябре этого года с одного до трех.