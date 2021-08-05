05 Августа 2021
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Сургут, администрация города (2013) | Фото: Накануне.RU

Сургут окутал смог от лесных пожаров в Якутии. Жители жалуются на запах гари

Смог от бушующих в Якутии пожаров дошел до Сургута, сообщили Накануне.RU в администрации города.

"Задымленность территорий автономного округа связана с действием лесных пожаров на территории Якутии. В настоящее время, по докладу оперативного дежурного, наличие концентрации мелкодисперсионных взвешенных частиц из-за смога от якутских пожаров регистрируется в пределах нормы", - пояснили в управлении ГО и ЧС администрации Сургута.

В соцсетях жители города жалуются на запах гари.

Напомним, 4 августа смог накрыл Новый Уренгой. Власти города предупредили об ухудшении видимости на дорогах. В МЧС сообщили, что задымление - результат действия лесных пожаров на территории Якутии. Скорость ветра 7-12 м/с, воздушные массы перемещаются в западном направлении.

Сегодня в аэропорту Нового Уренгоя из-за плохой видимости было задержано несколько рейсов.

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Теги: смог, гарь, лесные пожары



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