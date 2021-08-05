CК сообщил о новых эпизодах в деле задержанного в Подмосковье члена ИГ

Сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), задержанный в начале июля, подозревается в новых эпизодах преступлений.

Как сообщает СУ СКР по Московской области, мужчина проходил обучение по видеоурокам, полученным от вербовщика ИГ.

По версии следствия, в июне этого года задержанный запланировал совершить подрыв в Московском регионе. По месту проживания мужчины провели обыски, там обнаружили заготовку самодельного взрывного устройства.

Напомним, 21-летнего гражданина "одного из соседних государств" задержали 9 июля. Он сознался в подготовке теракта.

5 июля ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в России. Взрывы готовились членами законспирированных ячеек террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Двое террористов задержаны, еще шестеро — ликвидированы.