В Свердловском облсуде выросло число рассматриваемых апелляций

За первое полугодие 2021 года выросло количество дел, рассматриваемых Свердловским областным судом в апелляционном порядке.

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Как сообщили Накануне.RU в облсуде, их стало больше на 117 по сравнению с прошлым годом. Более 78% из всех рассмотренных дел - по апелляционным жалобам и представлениям на вынесенные судами области решения. Остальные - это дела по частным жалобам и представлениям на определения судов.

Среди административных преобладают дела об оспаривании решений, действий или бездействия органов государственной власти и отдельных чиновников - таких 67% от общего количества рассмотренных. Чаще всего оспаривались действия и решения судебных приставов-исполнителей.

16% от общего количества рассмотренных составили дела о взыскании обязательных платежей и санкций. Еще 10% - дела об административном надзоре за освобожденными из мест лишения свободы.

Напомним, недавно в областной суд поступила апелляция свердловского депутата Александра Коркина, осужденного за непреднамеренное убийство.