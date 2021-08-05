В Москве зафиксировали рекордный рост рождаемости

В Москве зафиксировали рекордный рост рождаемости. За январь-май текущего года родилось на 15% детей больше, чем в 2020-м. Настоящий всплеск наблюдался в мае – прирост составил 48%, пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. Издание отмечает, что в 2020-м году рождаемость сократилась в России на 3%, а в Москве и на все 8%. Тогда это объясняли демографическим провалом 90-х и, конечно, пандемией.

Теперь той же пандемией объясняют рост рождаемости. Так, глава клиники "Мать и дитя" Марк Курцер говорит: "Думаю, что карантин сыграл свою положительную роль. Люди меньше ходили, закрыты были рестораны и бары, мужья больше времени проводили с женами".

Эксперты также отмечают еще одну столичную тенденцию: люди побогаче из регионов в последнее время все чаще приезжают рожать в Москву. Помимо качества медицины от столицы можно получить еще и московскую регистрацию – сейчас ее оформляют даже в роддомах.