05 Августа 2021
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Общество Москва
больница, роддом, роженица, младенец, медицина (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Москве зафиксировали рекордный рост рождаемости

В Москве зафиксировали рекордный рост рождаемости. За январь-май текущего года родилось на 15% детей больше, чем в 2020-м. Настоящий всплеск наблюдался в мае – прирост составил 48%, пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата. Издание отмечает, что в 2020-м году рождаемость сократилась в России на 3%, а в Москве и на все 8%. Тогда это объясняли демографическим провалом 90-х и, конечно, пандемией.

Теперь той же пандемией объясняют рост рождаемости. Так, глава клиники "Мать и дитя" Марк Курцер говорит: "Думаю, что карантин сыграл свою положительную роль. Люди меньше ходили, закрыты были рестораны и бары, мужья больше времени проводили с женами".

Эксперты также отмечают еще одну столичную тенденцию: люди побогаче из регионов в последнее время все чаще приезжают рожать в Москву. Помимо качества медицины от столицы можно получить еще и московскую регистрацию – сейчас ее оформляют даже в роддомах.

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Теги: рождаемость, москва, регистрация



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