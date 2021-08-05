Владельца Музея частных коллекций в Тюмени уличили в незаконных раскопках и продаже артефактов

В отношении владельца музея частных коллекций в Тюмени возбудили административное дело по факту незаконного оборота археологических предметов. Тюменцу приписывают ст. 7.15.1 КоАП РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Тюменской области, мужчина не только принимал участие в незаконных раскопках, но и скупал, а также продавал найденные ценности и вооружение на территории девяти объектов археологического наследия региона. До сбыта исторические артефакты XIV-XV вв. находились в музее на ответственном хранении. Всего при обыске музея было изъято и направлено на экспертизу 1,5 тыс. предметов археологии, которые могут представлять научную и культурно-историческую ценность

Помимо этого, из многоквартирного жилого дома было изъято вооружение времен Великой Отечественной войны: неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который напрямую подвергал всех жильцов опасности. Предметы также были направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.