05 Августа 2021
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Общество Тюменская область
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

Владельца Музея частных коллекций в Тюмени уличили в незаконных раскопках и продаже артефактов

В отношении владельца музея частных коллекций в Тюмени возбудили административное дело по факту незаконного оборота археологических предметов. Тюменцу приписывают ст. 7.15.1 КоАП РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Тюменской области, мужчина не только принимал участие в незаконных раскопках, но и скупал, а также продавал найденные ценности и вооружение на территории девяти объектов археологического наследия региона. До сбыта исторические артефакты XIV-XV вв. находились в музее на ответственном хранении. Всего при обыске музея было изъято и направлено на экспертизу 1,5 тыс. предметов археологии, которые могут представлять научную и культурно-историческую ценность

Помимо этого, из многоквартирного жилого дома было изъято вооружение времен Великой Отечественной войны: неразорвавшийся шрапнельный артиллерийский снаряд калибра 76 мм, который напрямую подвергал всех жильцов опасности. Предметы также были направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Теги: Музей, частная коллекция, вооружение, артефакты, административное дело



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