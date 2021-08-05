Большинству свердловчан хватает зарплаты только на оплату "коммуналки" и еды

Стало известно, на что хватает зарплаты жителям Свердловской области. Данные обнародовало управление статистики по региону. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, большую часть своих доходов среднестатистические жители региона тратят на оплату коммунальных расходов и покупку еды.

Так, в 2021 году на покупку продуктов и безалкогольных напитков уходит 31,5 процента среднестатистической зарплаты (43 тысячи рублей). Еще 3 процента из структуры зарплаты тратится на покупку алкоголя,

Второй статьей в расходах является оплата ЖКХ: в среднем свердловчане тратят на оплату тепла и воды порядка 12,8 процентов из своих доходов.

Третьей статьей является оплата транспортных расходов: на поездки уходит 12,5 процентов от зарплат уральцев.

На отдых и культуру в среднем каждый житель региона тратит 8,5 процентов от суммы заработка.