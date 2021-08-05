05 Августа 2021
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Альберт Батыргазиев на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / Carl Recine

Батыргазиев принёс России первое "золото" в боксе на Олимпиаде в Токио

Альберт Батыргазиев принёс России первое "золото" в боксе на Олимпийских играх в Токио.
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В финале весовой категории до 57 кг российский спортсмен из Нижневартовска одолел представителя США Дюка Рейгана.

Альберт победил раздельным решением судей. Победу нашему боксёру отдали три рефери из пяти.

Золотая награда Батыргазиева стала 15-й для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России).

Ранее сегодня ещё один россиянин, Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал бронзовым призёром соревнований.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, бокс, Альберт Батыргазиев, золотая медаль



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