Батыргазиев принёс России первое "золото" в боксе на Олимпиаде в Токио

Альберт Батыргазиев принёс России первое "золото" в боксе на Олимпийских играх в Токио.

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В финале весовой категории до 57 кг российский спортсмен из Нижневартовска одолел представителя США Дюка Рейгана.

Альберт победил раздельным решением судей. Победу нашему боксёру отдали три рефери из пяти.

ЕСТЬ ЗОЛОТО В БОКСЕ! 👏👏👏



Батыргазиев сражался на ринге как лев и победил американца. Наш парень заслуженно победил решением судей. Теперь он самый сильный боксер ОИ в весе до 57 килограмм 💪



Альберт, просто лучший 💥 pic.twitter.com/wytZ2EwKAZ — Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021

Золотая награда Батыргазиева стала 15-й для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России).

Ранее сегодня ещё один россиянин, Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал бронзовым призёром соревнований.