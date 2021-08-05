Батыргазиев принёс России первое "золото" в боксе на Олимпиаде в Токио
Альберт Батыргазиев принёс России первое "золото" в боксе на Олимпийских играх в Токио.
В финале весовой категории до 57 кг российский спортсмен из Нижневартовска одолел представителя США Дюка Рейгана.
Альберт победил раздельным решением судей. Победу нашему боксёру отдали три рефери из пяти.
ЕСТЬ ЗОЛОТО В БОКСЕ! 👏👏👏— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
Батыргазиев сражался на ринге как лев и победил американца. Наш парень заслуженно победил решением судей. Теперь он самый сильный боксер ОИ в весе до 57 килограмм 💪
Альберт, просто лучший 💥 pic.twitter.com/wytZ2EwKAZ
Золотая награда Батыргазиева стала 15-й для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России).
Ранее сегодня ещё один россиянин, Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал бронзовым призёром соревнований.
А вот и первая медаль дня. Боксер Бакши принес в нашу копилку бронзу 💥💥💥— Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021
В полуфинале Глеб боксировал с бразильцем Соузой. Окончательная победа по решению судей в итоге досталась сопернику Бакши 😔
Но бронза – это тоже очень достойно 👏 pic.twitter.com/6HRpWOUTV3