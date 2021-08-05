Ученые: Против штамма "дельта" могут потребоваться новые вакцины

Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины, сообщает Bloomberg со ссылкой на работу британских ученых.

В Великобритании в июле провели исследование, охватившее 98 тыс. человек. Специалисты пришли к выводу, что эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%, передает Regnum.

По мнению ученых, такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма COVID-19, так как мутация вируса делает существующие вакцины малоэффективными.

Ранее в США выяснили, что в редких случаях полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта". Появились научные данные, которые говорят о том, мутация "дельта" ведет себя совершенно иначе, чем другие разновидности коронавируса.

В Роспотребнадзоре сообщили, что длительность заболевания коронавирусом при заражении дельта-штаммом увеличилась. Инкубационный период заболевания при этом сократился.