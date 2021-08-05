05 Августа 2021
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Первый зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавируса (2021) | Фото: Накануне.RU

Минпромторг предупредил о возможном дефиците иммуноглобулина в регионах

Минпромторг сообщил Росздравнадзору о "риске возникновения дефектуры" иммуноглобулина в регионах, передают "Известия". Причиной стали низкие предельные отпускные цены на препарат на торгах.

"Препарат стал дефицитным во всем мире из-за того, что во время пандемии снизилась активность доноров, стало недостаточно сырья — плазмы крови. Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно", — говорит  академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

На дефицит препарата жалуются пациенты в 80% регионов страны, например, в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Воронежской, Ленинградской областях, в Подмосковье и Башкирии.

Иммуноглобулин является незаменимым препаратом, курс для взрослого (нужно проходить ежемесячно) стоит порядка 100 тыс. руб.

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Теги: иммуноглобулин, регионы, дефицит, минпромторг



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