По Югре "полетят" два новых "Метеора"

В Югру прибудут два новых теплохода "Метеор 120Р". Церемония спуска головного судна на подводных крыльях нового поколения проекта состоялась в Нижегородской области. В ней приняла участие губернатор Наталья Комарова, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В мероприятии также участвовали заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства промышленности и торговли России Борис Кабаков, представители центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева, компании "Северречфлот". Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил, что "Метеор 120Р" – совершенно новое переосмысленное видение модели, отвечающее требованиям времени по дизайну, безопасности и комфорту.

"Центральное конструкторское бюро Алексеева всегда славилось своим научным потенциалом и проектами скоростных судов, не имеющих мировых аналогов. Уверен, что "Метеор 120Р", как и его предшественника, ждёт достойное будущее", - сказал он.

Отличительная черта ХМАО – наличие большого количества водоемов, отметила Комарова.

"Это сотни тысяч водных объектов, включая такие великие реки, как Иртыш и Обь, – сказала Комарова. – В нашем регионе есть труднодоступные поселения, в которые сезонно можно добраться водным транспортом. Сегодняшний "Метеор" мы зачисляем на службу югорчанам".

Из-за географических и природно-климатических особенностей автономного округа данный тип судов является востребованным и наиболее подходящим для пассажирских перевозок в Обь-Иртышском бассейне. Задействованные сейчас "Метеоры" эксплуатируют уже более 30 лет. Поэтому в 2020 г. было принято решение о постройке для Югры двух теплоходов "Метеор-120Р". Они предназначены для перевозки пассажиров по маршрутам Ханты-Мансийск – Урманный и Приобье – Берёзово – Нижние Нарыкары. Первый теплоход прибудет в регион в сентябре 2021 г., второй – в сентябре 2022 г.

Наталья Комарова напомнила, что в Югре обновляют водный транспорта. В частности, заменены две "Линды" на теплоходы "Валдай 45Р".

"Соглашение о постройке и поставке двух теплоходов "Валдай 45Р" с центральным конструкторским бюро имени Алексеева мы подписали в 2018 г. В 2019 г., когда спускали на воду "Валдаи", договорились о строительстве "Метеоров". Сейчас нами заказано два судна. Ещё два – на Зеленодольском заводе имени Горького", – добавила губернатор.

Поставленные в Югру теплоходы выполняют пассажирские перевозки по маршрутам Ханты-Мансийск – Нялинское, Ханты-Мансийск – Сургут. Их пассажировместимость составляет 45 человек, а сами судна развивают скорость до 60 км/час.

Наталья Комарова подчеркнула, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании плавучей поликлиники – двухпалубного современного медицинского судна. Работу над проектом также ведёт конструкторское бюро имени Алексеева.

"Мы единственные в Российской Федерации имеем опыт размещения поликлиники на речном судне. Это позволяет оказывать медицинские услуги в труднодоступных населенных пунктах на высоком уровне", – сказала губернатор Югры.