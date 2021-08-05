05 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Лесные пожары в Турции (2021) | Фото: Telegram / Mash

Лесной пожар на западе Турции достиг теплоэлектростанции

Лесной пожар стал причиной возгорания тепловой электростанции на юго-западе Турции.

4 августа пламя перекинулось на строения ТЭЦ в районе города Милас турецкой провинции Мугла. Была начата эвакуация всех сотрудников, пишет Regnum.

2 августа власти Турции заявили о локализации 122 из 129 лесных пожаров в 35 провинциях. Официальный представитель администрации президента страны Фахреттин Алтун отметил, что борьба с лесными пожарами, охватившими Турцию, продолжается, мобилизованы все государственные возможности.

Лесные пожары унесли жизни минимум восьми человек, число пострадавших приближается к тысяче.

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Теги: турция, лесные пожары, теплоэлектростанция



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