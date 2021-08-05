05 Августа 2021
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Общество В России
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

СМИ: Иммунологическая эффективность "ЭпиВакКороны" составила 79%

Стали известны результаты клинических испытаний третьей фазы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Контроль качества исследования провела независимая независимая контрактная исследовательская организация "Клиникал ресерч лаборатории", пишут "Известия".

В испытаниях участвовали 2999 человек, вакцину получили 2253 из них, остальным вводили плацебо. Антитела IgG обнаружили у 79% из тех, кто был привит "ЭпиВакКороной" и у 11,6% в группе плацебо — за период исследований они болели коронавирусом. Высокий уровень антител (от 10) обнаружили у 40,9% вакцинированных, средний (3,5–9,99) — у 21%, низкий (1–3,49) — у 15,3%.

В "Векторе" сочли важным отметить, что иммунологическая эффективность (те самые 79%) не нужно путать с эпидемиологической эффективностью, которую высчитывают по особой формуле и исходя из других данных. Там отметили, что когда говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность.

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Теги: эпиваккорона, вакцина от коронавируса, эффективность



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