Самолет, летевший в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Челябинска

В аэропорт Челябинска вернулся самолет, вылетавший в Москву. В результате экстренной посадки никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Командир рейса Челябинск – Шереметьево принял решение о возврате на аэродром вылета. По предварительной причине, в самолете сработал датчик низкого давления в топливной системе.

Борт приземлился в 5.25 5 августа.

"Пассажиры и экипаж не пострадали. Рейс планируется выполнить на резервном самолете", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.