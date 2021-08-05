Жительница Тюмени, получившая перелом руки по вине управляющей компании, отсудила компенсацию

Жительница Тюмени, получившая перелом руки по вине управляющей компании, получит компенсацию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Вечером 18 января 2018 г. пострадавшая поскользнулась и упала возле крыльца дома, где жила, и получила перелом руки. Ей пришлось долго лечиться и реабилитироваться. В феврале 2021 г. она обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском ООО "Управляющая компания по содержанию жилищного фонда" о возмещении вреда.

Вердикт – взыскать с ответчика в пользу истицы 64,5 тыс. руб. компенсации морального вреда, убытков и расходов по уплате госпошлины.