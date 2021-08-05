05 Августа 2021
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Спорт Свердловская область
Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин (2021) | Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

"Отличная встреча!": Олимпийский чемпион Давид Белявский вернулся в Екатеринбург

Олимпийский чемпион Токио-2020, уральский гимнаст Давид Белявский вернулся в Екатеринбург.
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Напомним, в июле российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпиаде в Японии. Команда в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина набрала 262,500 балла. Они выступали на коне, кольцах, в опорном прыжке, брусьях, перекладине и вольных упражнениях.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в Екатеринбурге Давида встретили с оркестром, который сыграл гимн России.

"Отличная встреча! Я очень рад, что прибыл в Екатеринбург. Очень долго ждал этого. Мне 29 лет, я ждал этой медали все годы. Самая главная мечта любого спортсмена - золотая Олимпийская медаль. У меня получилось это", - рассказал Белявский.

Стоит отметить, что для уральского гимнаста игры в Токио - уже третьи в карьере. У него есть две медали из Рио - "серебро" и "бронза".

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе из Токио в Екатеринбург вернулся серебряный призер Олимпиады, баскетболист Илья Карпенков.

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Теги: Белявский, возвращение, Олимпиада, гимнаст, Екатеринбург



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