Главный тренер — о поражении "Спартака" в квалификации ЛЧ: это часть роста команды в еврокубках

Футбольный клуб "Спартак" проиграл первый матч третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022.

Домашний матч против португальской "Бенфики" завершился со счётом 0:2. Первый мяч на 51-й минуте забил нападающий Рафаэл Силва, на 74-й минуте защитник Жилберто удвоил преимущество португальцев.

Главный тренер "Спартака" Руй Витория после матча отметил, что первый тайм сложился хорошо у обоих клубов, были обоюдные моменты и подступы к воротам. По его словам, первый забитый мяч дал "Бенфике" спокойствие, а российскому клубу – нервозность.

"Это часть работы и жизни, роста команды в еврокубках. Соперник хороший, они долго проводят селекционную политику под игру в Лиге чемпионов", – цитирует слова Витории championat.com.

Отметим, что ответная встреча между клубами состоится 10 августа.