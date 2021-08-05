Проект "Открытые медиа" Михаила Ходорковского объявил о закрытии

Проект "Открытые медиа" Михаила Ходорковского объявил о прекращении работы. Накануне стало известно, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт проекта по требованию Генпрокуратуры.

Надзорный орган считает, что "Открытые медиа" связаны с организациями, признанными нежелательными в России. В компании заявляют, что с такими организациями никогда не работали. Также "Открытые медиа" до сих пор не получили подтверждения информации о блокировке сайта от РКН или Генпрокуратуры.

"Мы <…> вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики. Мы считаем важным заявить, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект "Открытые медиа" был запущен 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press — мы никогда не скрывали этого. Ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского", - говорится в заявлении проекта в Telegram-канале.

Редакция проекта пишет, что существовал план собрать большую аудиторию и затем, возможно, заместить грант Ходорковского рекламными доходами. Но теперь этот план провалился. В проекте работали выходцы из РБК, "Коммерсанта", "Ведомостей", РИА Новости.

"К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались", - заключают авторы проекта.