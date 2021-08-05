05 Августа 2021
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смог, гарь, лесные пожары, Новый Уренгой (2021) | Фото: vk.com/newurengoyru

Самолет Utair из Москвы не смог сесть в Новом Уренгое из-за тумана

Самолет авиакомпании Utair, летящий из Москвы в Новый Уренгой, не смог приземлиться в аэропорту назначения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.

Воздушное судно ушло на запасной аэродром в Сургут.

"Причиной стали неблагоприятные погодные условия: ограниченная видимость, туман", - пояснили в аэропорту.

Задержаны еще несколько рейсов - регулярные рейсы направлением в Москву US-1523 авиакомпании "Аэрофлот" и S7-2572 авиакомпании "S7". Ориентировочное время вылета в 13.00 и 13.35 соответственно.

"Пассажиры ожидают вылет по месту жительства, а также в воздушной гавани. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль", - говорится в сообщении уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того, на полтора часа задержан вылет вертолета Ми-8, выполняющего рейс до Мыса Каменного.

Связано ли ухудшение видимости со смогом, который 4 августа накрыл Новый Уренгой, неизвестно. Напомним, накануне власти города предупредили об ухудшении видимости на дорогах. В МЧС сообщили, что задымление - результат действия лесных пожаров на территории Якутии. Скорость ветра 7-12 м/с, воздушные массы перемещаются в западном направлении.

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Теги: туман, смог, самолет, задержка рейсов, Новый Уренгой



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