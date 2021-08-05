США не поддержали идею ВОЗ о моратории на ревакцинацию от COVID-19

Администрация США считает неверным предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, можно поделиться вакцинами с бедными и при этом не вводить мораторий, передает Regnum.

Псаки отметила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна. Она также добавила, что в Штатах достаточно препаратов, чтобы у каждого американца был доступ к вакцине.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к мораторию на ревакцинацию от COVID-19 до конца сентября. В организации рассчитывают, что мораторий поможет вакцинировать 10% населения всего мира и отправить препараты от коронавируса в бедные страны.