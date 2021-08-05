05 Августа 2021
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Политика Челябинская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области только один самовыдвиженец на выборах в Госдуму сдал подписи

В Челябинской области только один самовыдвиженец сдал документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Яна Гусева баллотируется по Коркинскому избирательному округу, передает корреспондент Накануне.RU.

"В окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов документы на регистрацию подали 50 кандидатов, выдвинутых политическими партиями и один самовыдвиженец", - сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Добавим, что на выборы в Госдуму в Челябинской области выдвигались девять самовыдвиженцев. Ранее Накануне.RU сообщало, что депутат Госдумы Андрей Барышев объявил о прекращении участия в выборах по Металлургическому одномандатному округу. По его словам, он собрал необходимо количество подписей, но в подписных листах много брака.

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Теги: выборы в Госдуму, кандидат, самовыдвиженец,



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