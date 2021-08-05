05 Августа 2021
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Происшествия Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени жителя Санкт-Петербурга будут судить за кражу из банкомата 13 миллионов

46-летнему жителю Санкт-Петербурга вменили кражу из банкомата 12,9 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.
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По версии следствия, злоумышленник в октябре 2016 г. на автомобиле приехал в Тюмень специально ради "дела". В ночь с 1 на 2 ноября 2016 г. он взломал банкомат на улице Республики и похитил более 12,9 млн руб., после чего уехал из города.

В апреле 2021 г. его "взяли" в Санкт-Петербурге и этапировали в Тюмень для проведения следственных действий. Приговора он ждёт под стражей. Дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени. Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.

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Теги: банкомат, кража, деньги, уголовное дело, ущерб



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Ранее 03.11.2016 09:45 Мск В Тюмени из банкомата вынесли 13 миллионов


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