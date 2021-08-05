05 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

Пенсионерка из ХМАО три месяца переводила лжесотруднику Центробанка 5,6 млн рублей

Пенсионерка из Нефтеюганска на протяжении трех месяцев переводила деньги злоумышленнику, представившему сотрудником Центробанка РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Нефтеюганску.

В полицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что мошенник, позвонив ей, сообщил об опасных действиях внутри ее счета и о том, что ее сбережения находятся в опасности. В качестве решения лжесотрудник предложил перевести все средства на "безопасную ячейку", после чего пенсионерка в страхе осуществила перевод в размере 30 тыс. руб.

В последствие 58-летняя жительница ХМАО каждый раз при звонке мошенника называла коды, которые приходили ей в СМС, тем самым осуществив 18 переводов в размере 5,6 млн руб. При этом только 2,6 млн из них являются личными сбережениями пострадавшей, на остальные 3 млн ей пришлось взять кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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Теги: пенсионерка, Нефтеюганск, лжесотрудник, Центробанк, перевод, мошенник



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