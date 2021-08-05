Минэкономразвития предлагает увеличить бюджетные расходы почти на 2 триллиона рублей

Раскол в правительстве: Минэкономразвития предлагает повысить бюджетные расходы в предстоящие три года в ущерб "священной корове" Минфина – бюджетному правилу. На время эпидемии и экономического кризиса правительство пошло на увеличение бюджетных трат, но Минфин и ЦБ в лице своих глав при первой возможности начинают уверять, что возвращение к бюджетному правилу со следующего года – необходимо и неизбежно.

По данным "Ведомостей", замминистра экономического развития Полина Крючкова обратилась в аппарат правительства с предложениями, сформированными по итогам встречи бюджетной комиссии.

Первое из них – увеличение прогнозов дохода бюджета, за счет этого можно установить более высокий уровень государственных трат. Предлагаемый Минэком прогноз доходов бюджета на 2,4 трлн руб. превосходит вариант Минфина.

Второе предложение – сохранение текущей корректировки бюджетного правила. За счет него в текущем бюджете удалось нарастить объем расходов. Также ведомство предлагает зафиксировать прогноз по нефтегазовым доходам – это тоже позволит нарастить расходы бюджета. В общей сложности предложения Минэкономразвития на 1,8 трлн руб. превосходят то, что закладывает в своих прогнозах Минфин.

Покрывать увеличивающийся разрыв между доходами и расходами министерство Решетников предлагает за счет заимствований – за два года на 840 млрд руб.

Еще одно предложение ведомства – направлять бюджетные остатки в резервный фонд правительства, который, как правило, идет на непредвиденные расходы. Сейчас остатки можно использовать вместо госзаимствований, но только в объеме, утвержденном законом.