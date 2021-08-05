В ФНПР назвали главное условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

Главное условие введения четырехдневной рабочей недели заключается в сохранении заработной платы, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку", - сказал он в интервью "Известиям".

Глава ФНПР отметил, что следует говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Так, можно увеличить рабочие часы с восьми до десяти, так как в Конституции прописана 40-часовая рабочая неделя.

При этом, считает Шмаков, идея введения четырехдневной рабочей недели в России вряд ли будет реализована в ближайшие два года.

Ранее в Минтруде заявили, что не видят ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. В данный момент активно внедряется альтернативный режим работы - удаленная занятость, сообщил министерства Антон Котяков.

В конце апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он считает, что в некоторых регионах и компаниях уже можно запустить переход на четырехдневку.