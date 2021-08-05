05 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
дорога, ремонт, Воронеж (2018) | Фото: voronezh-city.ru

В Белореченском пьяный водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика

В п. Белореченский Белоярского района (Свердловская область) водитель насмерть сбил мальчика 2011 г.р. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

Трагедия произошла около 19.40 на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Уральская. Водитель ВАЗ-21053 совершил наезд на переходившего дорогу 9-летнего пешехода. В результате ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже, в результате освидетельствования, было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим мужчина был отстранен от управления транспортным средством.

Белоярская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Органами предварительного расследования виновник ДТП был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас в отношении него готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

На место происшествия выезжал Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения).

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Теги: Белореченский, пьяный водитель, смерть, ребенок, расследование, прокуратура



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