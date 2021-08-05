30% - женщины, средний возраст кандидатов - 45 лет. Избирком подвел итоги выдвижения в ЗакСО

В избирательной комиссии Свердловской области рассказали об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона. Выборы состоятся осенью этого года.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, 4 августа завершился прием документов на регистрацию. Теперь у избирательной комиссии есть 10 дней на принятие решений.

По данным избиркома, 30% подавших заявки - это женщины, а средний возраст кандидатов составил 45 лет. Всего было выдвинуто 817 человек по единому округу (по партийным спискам) и 136 - по одномандатным округам.

13 августа станет окончательно известно, за кого свердловчане будут голосовать на выборах в ЗакСО в сентябре 2021 года.

Напомним, накануне в Екатеринбурге подвели итоги деятельности Законодательного собрания Свердловской области созыва 2016-2021 годов.