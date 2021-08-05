На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Троицке возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных сертификатов о вакцинации граждан от COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Был выявлен факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации граждан от COVID-19, в количестве 40 штук, с внесением фиктивных сведений на портал государственных услуг.
В настоящий момент полицейские устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности.