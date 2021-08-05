05 Августа 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Вячеслав Тетекин (2015) | Фото: Накануне.RU

Советник Зюганова опроверг заявления URA.RU о том, что КПРФ объявляет бойкот выборов в ХМАО

Городская организация КПРФ в Сургуте заявила об отказе участия в выборах в Городскую думу в связи с тем, что, по мнению сургутских коммунистов, мажоритарная система выборов не позволяет жителям города быть достойно представленными в этом органе. Таким образом КПРФ требует изменения системы выборов для того, чтобы обеспечить достойное представительство, в том числе и оппозиции, передает корреспондент Накануне.RU.

В беседе с Накануне.RU главный политический советник лидера КПРФ Геннадия Зюганова Вячеслав Тетекин заявил, что проблема действительно существует, и избирательная система в Сургуте выстроена таким образом, что гарантирует единоличное представительство в этом органе исключительно членов партии "Единая Россия", и по словам эксперта, все попытки изменить это нездоровое положение дел наталкивается на конкретное нежелание властей и "Единой России" что-либо менять.

"Позиция сургутских коммунистов, на мой взгляд, оправдана, - говорит Вячеслав Тетекин, - это способ привлечь внимание общественности к такому неестественному положению, необходимо подчеркнуть, что коммунисты Сургута выступают не вообще против участия в выборах, а именно в конкретной ситуации вокруг сургутской Городской думы. В этой связи достоин сожаления тот факт, что агентство URA.RU исказило мои слова, которые я высказал в интервью. Они утверждают, что я призываю к бойкоту выборов по всей территории ХМАО - это абсолютно неверно. И сургутские коммунисты, и я твердо намерены участвовать в выборах всех уровней, включая выборы в Ханты-Мансийскую окружную Думу, тюменскую областную и Государственную думы. Еще раз подчеркиваю - достойно сожаления, что это информагентство пошло на откровенное искажение моих слов в каких-то политических интересах", - заключил Тетекин.

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Теги: выборы, кпрф, сургут, хмао, коммунисты, бойкот



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