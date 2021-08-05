В Тюменской области продлили приостановку оказания плановой медпомощи

Власти Тюменской области продлили до 14 августа приостановку оказания профилактической и плановой медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

Решение было принято в связи с продолжающимся ростом пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, а также из-за отсутствия коллективного иммунитета к вирусу - охват вакцинации недостаточный. Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи.

Введены ограничения были 20 июля. Были приостановлены плановые приемы "узких" специалистов в амбулаторном звене, медосмотры, диспансеризация, перенесены на поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключения сделаны только для кардиологии, онкологии, травматологии, гематологии - по этим профилям помощь оказывается в прежнем режиме, как в экстренном, так и плановом.